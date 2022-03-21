Сотникова предположила, что Щербакова может завершить карьеру

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова высказалась о будущем победительницы личного турнира на Олимпиаде в Пекине 2022 года Анны Щербаковой.
Сотникова предположила, что Щербакова может завершить карьеру
  • Gettyimages.ru
  • © China News Service

«Если человек готов, он будет идти до конца. Если она закончит со спортом, то это её решение. Может ли она закончить? Всё возможно. Не знаешь, сколько у человека здоровья, чтобы идти до конца», — цитирует Сотникову «Матч ТВ».

Напомним, что фигуристка идеально выступила в короткой и произвольной программах на Олимпиаде в Пекине. В сумме она набрала 255,95 балла и стала олимпийской чемпионкой в личном турнире. В произвольной программе Щербакова исполнила два четверных флипа.

Ранее Сотникова заявила, что чемпионат мира был интересен тем, что там были российские фигуристы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить