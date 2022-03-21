Сотникова предположила, что Щербакова может завершить карьеру
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«Если человек готов, он будет идти до конца. Если она закончит со спортом, то это её решение. Может ли она закончить? Всё возможно. Не знаешь, сколько у человека здоровья, чтобы идти до конца», — цитирует Сотникову «Матч ТВ».
Напомним, что фигуристка идеально выступила в короткой и произвольной программах на Олимпиаде в Пекине. В сумме она набрала 255,95 балла и стала олимпийской чемпионкой в личном турнире. В произвольной программе Щербакова исполнила два четверных флипа.
Ранее Сотникова заявила, что чемпионат мира был интересен тем, что там были российские фигуристы.