Сотникова предположила, что Щербакова может завершить карьеру

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова высказалась о будущем победительницы личного турнира на Олимпиаде в Пекине 2022 года Анны Щербаковой.

«Если человек готов, он будет идти до конца. Если она закончит со спортом, то это её решение. Может ли она закончить? Всё возможно. Не знаешь, сколько у человека здоровья, чтобы идти до конца», — цитирует Сотникову «Матч ТВ».

Напомним, что фигуристка идеально выступила в короткой и произвольной программах на Олимпиаде в Пекине. В сумме она набрала 255,95 балла и стала олимпийской чемпионкой в личном турнире. В произвольной программе Щербакова исполнила два четверных флипа.

Ранее Сотникова заявила, что чемпионат мира был интересен тем, что там были российские фигуристы.