Сотникова: чемпионат мира был интересен тем, что там были российские фигуристы

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдёт без российских спортсменов.

«Если брать общую картину, то чемпионат мира был интересен тем, что там были российские спортсмены. А сейчас мне, например, будет скучно смотреть его, так как наши спортсмены подняли такую высокую планку», — цитирует Сотникову «Матч ТВ».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 21 по 27 марта во французском Монпелье. На турнире не выступят российские фигуристы из-за отстранения ISU. С мирового первенства также снялись американец Нэйтан Чен и японец Юдзуру Ханю из-за травм.

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