Сотникова: чемпионат мира был интересен тем, что там были российские фигуристы
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«Если брать общую картину, то чемпионат мира был интересен тем, что там были российские спортсмены. А сейчас мне, например, будет скучно смотреть его, так как наши спортсмены подняли такую высокую планку», — цитирует Сотникову «Матч ТВ».
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 21 по 27 марта во французском Монпелье. На турнире не выступят российские фигуристы из-за отстранения ISU. С мирового первенства также снялись американец Нэйтан Чен и японец Юдзуру Ханю из-за травм.
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