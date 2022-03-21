Сотникова: чемпионат мира был интересен тем, что там были российские фигуристы

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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдёт без российских спортсменов.
Сотникова: чемпионат мира был интересен тем, что там были российские фигуристы
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Если брать общую картину, то чемпионат мира был интересен тем, что там были российские спортсмены. А сейчас мне, например, будет скучно смотреть его, так как наши спортсмены подняли такую высокую планку», — цитирует Сотникову «Матч ТВ».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 21 по 27 марта во французском Монпелье. На турнире не выступят российские фигуристы из-за отстранения ISU. С мирового первенства также снялись американец Нэйтан Чен и японец Юдзуру Ханю из-за травм.

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