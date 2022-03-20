Туктамышева рассказала, когда планирует завершить карьеру

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, когда завершит спортивную карьеру.

«Буду кататься до момента, пока не пойму, что больше не могу продолжать. Сейчас я ещё чувствую, что могу», — цитирует Туктамышеву Telegram-канал «Фигурка».

Напомним, что 26-летняя фигуристка не попала в состав в сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры. Она стала первой запасной по итогам национального первенства.

Фигуристка примет участие в Кубке Первого канала, который пройдёт с 25 по 27 марта в Саранске. Туктамышева владеет элементом ультра-си — тройным акселем.

Ранее Туктамышева рассказала о работе над четверным тулупом.