Туктамышева рассказала, когда планирует завершить карьеру

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, когда завершит спортивную карьеру.
Туктамышева рассказала, когда планирует завершить карьеру
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Буду кататься до момента, пока не пойму, что больше не могу продолжать. Сейчас я ещё чувствую, что могу», — цитирует Туктамышеву Telegram-канал «Фигурка».

Напомним, что 26-летняя фигуристка не попала в состав в сборной России на чемпионат Европы и Олимпийские игры. Она стала первой запасной по итогам национального первенства.

Фигуристка примет участие в Кубке Первого канала, который пройдёт с 25 по 27 марта в Саранске. Туктамышева владеет элементом ультра-си — тройным акселем.

Ранее Туктамышева рассказала о работе над четверным тулупом.

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