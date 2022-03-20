Туктамышева рассказала о работе над четверным тулупом

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о работе над четверным тулупом.
Туктамышева рассказала о работе над четверным тулупом
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Работа идёт. Но пока не та кондиция, чтобы показывать на соревнованиях», — цитирует Туктамышеву Telegram-канал «Фигурка».

Напомним, что фигуристка примет участие в Кубке Первого канала, который пройдёт с 25 по 27 марта в Саранске. Туктамышева владеет элементом ультра-си — тройным акселем.

В этом сезоне фигуристка завоевала серебряные медали на этапах серии Гран-при в России и Канаде, а также на турнире серии «Челленджер» в Финляндии. Кроме того, она выиграла первый этап Кубка России.

Ранее сообщалось, что Самарин снялся с произвольной программы на турнире памяти Гринькова.

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