Туктамышева рассказала о работе над четверным тулупом
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«Работа идёт. Но пока не та кондиция, чтобы показывать на соревнованиях», — цитирует Туктамышеву Telegram-канал «Фигурка».
Напомним, что фигуристка примет участие в Кубке Первого канала, который пройдёт с 25 по 27 марта в Саранске. Туктамышева владеет элементом ультра-си — тройным акселем.
В этом сезоне фигуристка завоевала серебряные медали на этапах серии Гран-при в России и Канаде, а также на турнире серии «Челленджер» в Финляндии. Кроме того, она выиграла первый этап Кубка России.
Ранее сообщалось, что Самарин снялся с произвольной программы на турнире памяти Гринькова.