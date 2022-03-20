Самарин снялся с произвольной программы на турнире памяти Гринькова

Российский фигурист Александр Самарин снялся с произвольной программы во Всероссийских соревнованиях памяти олимпийского чемпиона по фигурному катанию Сергея Гринькова.

«Дорогие друзья, с костюмом не пугайтесь, тестим водолазочку. И да, завтра я катать произвольную программу не буду, не волнуйтесь, всё запланировано», — написал Самарин в своём Telegram-канале.

Напомним, что фигурист лидирует по итогам короткой программы на турнире. Его результат — 105,10 балла. На второй позиции расположился олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк.

Ранее Бестемьянова назвала грустным решение ISU отстранить российских фигуристов.