Самарин снялся с произвольной программы на турнире памяти Гринькова

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Российский фигурист Александр Самарин снялся с произвольной программы во Всероссийских соревнованиях памяти олимпийского чемпиона по фигурному катанию Сергея Гринькова.
Самарин снялся с произвольной программы на турнире памяти Гринькова
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Дорогие друзья, с костюмом не пугайтесь, тестим водолазочку. И да, завтра я катать произвольную программу не буду, не волнуйтесь, всё запланировано», — написал Самарин в своём Telegram-канале.

Напомним, что фигурист лидирует по итогам короткой программы на турнире. Его результат — 105,10 балла. На второй позиции расположился олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк.

Ранее Бестемьянова назвала грустным решение ISU отстранить российских фигуристов.

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