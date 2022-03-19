Бестемьянова назвала грустным решение ISU отстранить российских фигуристов

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских фигуристов от соревнований под его эгидой.
Бестемьянова назвала грустным решение ISU отстранить российских фигуристов
  • РИА Новости

«Отстранение российских фигуристов — грустная история. Грустная для всех. Нужно готовиться и тренироваться. Российское фигурное катание сегодня имеет огромное мировое значение. Думаю, иностранные специалисты будут смотреть Кубок Первого канала», — цитирует Бестемьянову Sport24.

Она выразила надежду, что в России будут проводиться соревнования, а ISU в скором времени пересмотрит своё решение.

Напомним, что многие международные федерации отстранили российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой по рекомендации МОК.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за событий на Украине. 

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил о возможном проведении ледового шоу в Донецкой Народной Республике.

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