Бестемьянова назвала грустным решение ISU отстранить российских фигуристов

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских фигуристов от соревнований под его эгидой.

«Отстранение российских фигуристов — грустная история. Грустная для всех. Нужно готовиться и тренироваться. Российское фигурное катание сегодня имеет огромное мировое значение. Думаю, иностранные специалисты будут смотреть Кубок Первого канала», — цитирует Бестемьянову Sport24.

Она выразила надежду, что в России будут проводиться соревнования, а ISU в скором времени пересмотрит своё решение.

Напомним, что многие международные федерации отстранили российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой по рекомендации МОК.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за событий на Украине.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил о возможном проведении ледового шоу в Донецкой Народной Республике.