Плющенко сообщил о желании провести ледовое шоу в ДНР
- РИА Новости
«У меня большое желание есть поехать в Донецкую Республику, сделать бесплатное шоу своё», — цитирует Плющенко Telegram-канал Shot.
Напомним, что фигурист возглавляет Академию Плющенко, где тренирует спортсменов. Он также работает со своим сыном, восьмилетним Александром, который пошёл по стопам отца.
Плющенко заявил, что у него нет намерения уехать из России.
Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов наградил олимпийскую чемпионку 2022 года по фигурному катанию Камилу Валиеву орденом республики «Дуслык».