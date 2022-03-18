Плющенко сообщил о желании провести ледовое шоу в ДНР

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил о возможном проведении ледового шоу в Донецкой Народной Республике.
Плющенко сообщил о желании провести ледовое шоу в ДНР
  • РИА Новости

«У меня большое желание есть поехать в Донецкую Республику, сделать бесплатное шоу своё», — цитирует Плющенко Telegram-канал Shot.

Напомним, что фигурист возглавляет Академию Плющенко, где тренирует спортсменов. Он также работает со своим сыном, восьмилетним Александром, который пошёл по стопам отца. 

Плющенко заявил, что у него нет намерения уехать из России.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов наградил олимпийскую чемпионку 2022 года по фигурному катанию Камилу Валиеву орденом республики «Дуслык».

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