Плющенко сообщил о желании провести ледовое шоу в ДНР

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил о возможном проведении ледового шоу в Донецкой Народной Республике.

«У меня большое желание есть поехать в Донецкую Республику, сделать бесплатное шоу своё», — цитирует Плющенко Telegram-канал Shot.

Напомним, что фигурист возглавляет Академию Плющенко, где тренирует спортсменов. Он также работает со своим сыном, восьмилетним Александром, который пошёл по стопам отца.

Плющенко заявил, что у него нет намерения уехать из России.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов наградил олимпийскую чемпионку 2022 года по фигурному катанию Камилу Валиеву орденом республики «Дуслык».