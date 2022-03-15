Плющенко заявил, что у него нет намерения уехать из России

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко высказался о своей гордости за Россию.

«Мы никуда не уехали и не собираемся уезжать. Мы не сдаём свои катки, у меня здесь каждый день занимается полноценная школа, мы не сдаём в аренду катки, мы трудимся, работаем и за границу не собираемся никуда уезжать. Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом, российским, русскими. Я горд тем, что я русский», — написал Плющенко в своём Instagram-аккаунте.

Напомним, что фигурист возглавляет Академию Плющенко, где тренирует спортсменов. Он также работает со своим сыном, 8-летним Александром, который пошёл по стопам отца.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Ранее Крянин предположил, что Ваттердала попросили уйти из НОК из-за своей позиции.