Крянин предположил, что Ваттердала попросили уйти из НОК из-за его позиции

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин предположил, что заместителя председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинда Ваттердала попросили уйти с его поста из-за поддержки российских спортсменов.

«Я думаю, что его, скорее всего, попросили уйти. Или создали такие условия, при которых дальше было просто невозможно работать. Хорошо, что есть такие люди, которые высказывают своё мнению. Я считаю, что оно правильное. Вообще не должны страдать спортсмены. Почему? Нам не важен цвет кожи и место, где родился, всем должны предоставляться равные условия для борьбы. Тем более лыжные гонки максимально честные: есть старт и финиш, и всё зависит от твоей скорости», — заявил Крянин в интервью RT.

Он также призвал российских спортсменов не сдаваться в связи с санкциями в мировом спорте.

«Не надо сдаваться, у нас есть свои соревнования. Понятно, что со своими соревноваться немножко не то. Но всё равно надо двигаться и не стоять на месте. Приглашать к нам иностранцев? Вообще нужно звать всех. Не важно, откуда ты: из Монголии, Китая и т. д. Всем нужно предоставлять право выступать на соревнованиях и доказывать, что ты сильнейший», — добавил Крянин.

Ранее Крянин, говоря об уходе Ваттердала из НОК, заявил, что в этом и проявляются настоящие спортсмены.