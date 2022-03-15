Крянин предположил, что Ваттердала попросили уйти из НОК из-за его позиции
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«Я думаю, что его, скорее всего, попросили уйти. Или создали такие условия, при которых дальше было просто невозможно работать. Хорошо, что есть такие люди, которые высказывают своё мнению. Я считаю, что оно правильное. Вообще не должны страдать спортсмены. Почему? Нам не важен цвет кожи и место, где родился, всем должны предоставляться равные условия для борьбы. Тем более лыжные гонки максимально честные: есть старт и финиш, и всё зависит от твоей скорости», — заявил Крянин в интервью RT.
Он также призвал российских спортсменов не сдаваться в связи с санкциями в мировом спорте.
«Не надо сдаваться, у нас есть свои соревнования. Понятно, что со своими соревноваться немножко не то. Но всё равно надо двигаться и не стоять на месте. Приглашать к нам иностранцев? Вообще нужно звать всех. Не важно, откуда ты: из Монголии, Китая и т. д. Всем нужно предоставлять право выступать на соревнованиях и доказывать, что ты сильнейший», — добавил Крянин.
Ранее Крянин, говоря об уходе Ваттердала из НОК, заявил, что в этом и проявляются настоящие спортсмены.