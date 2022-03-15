Крянин об уходе Ваттердала из НОК: в этом и проявляются настоящие спортсмены

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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал новость о том, что заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал подал в отставку со своего поста из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Крянин об уходе Ваттердала из НОК: в этом и проявляются настоящие спортсмены
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«В этом и проявляются настоящие спортсмены. Жаль, что он уходит из НОК или его попросили уйти. И непонятно, с кем начинать работать и выстраивать отношения в федерациях. Спортсмены, которые прошли путь от тренировок до высоких призовых мест и своими результатами доказали, что готовы решать важные вопросы и делают это профессионально. Эти люди понимают, что в спорте не должно такого происходить. Непонятно, к чему это приведёт. Вытопчут всех адекватных. И кто тогда будет управлять? Пока не знаю, что с этим делать. Не понимаю, почему сейчас страдают спортсмены, которые отдают свои жизни и время, чтобы доказать, что они сильнейшие. Кто-то на лыжне, кто-то на ковре, кто-то на льду. Много вопросов», — заявил Крянин в интервью RT.

Ранее Ваттердал рассказал об уходе из Олимпийского комитета Норвегии из-за отстранения россиян.

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