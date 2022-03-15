Ваттердал рассказал об уходе из Олимпийского комитета Норвегии из-за отстранения россиян

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Представитель комитета спортсменов Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал прокомментировал отставку со своего поста из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Ваттердал рассказал об уходе из Олимпийского комитета Норвегии из-за отстранения россиян
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«Таким образом я хотел выразить своё несогласие с тем, что НОК Норвегии принял такое решение. Я не поддерживаю исключение любого спортсмена, вне зависимости, откуда он. Я получил много хороших откликов, это показывает, что это решение было оправданным», — сказал Ваттердал в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что чиновник покинул свой пост из-за несогласия с запретом российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Ранее Тарасова высказалась о решении норвежского чиновника уволиться из-за отстранения России.

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