Ваттердал рассказал об уходе из Олимпийского комитета Норвегии из-за отстранения россиян
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«Таким образом я хотел выразить своё несогласие с тем, что НОК Норвегии принял такое решение. Я не поддерживаю исключение любого спортсмена, вне зависимости, откуда он. Я получил много хороших откликов, это показывает, что это решение было оправданным», — сказал Ваттердал в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что чиновник покинул свой пост из-за несогласия с запретом российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.
Ранее Тарасова высказалась о решении норвежского чиновника уволиться из-за отстранения России.