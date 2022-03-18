Президент Татарстана наградил олимпийскую чемпионку Валиеву орденом республики «Дуслык»

«Рустам Минниханов поддержал спортсменку, отметив, что на Олимпиаде в Пекине она продемонстрировала выдающееся мастерство и высокий уровень подготовки», — сообщает ТАСС.
По его словам, успехи 15-летней фигуристки из Казани служат отличным примером для начинающих спортсменов.
Минниханов 18 марта встретился с Валиевой и её мамой.
Валиева в составе сборной России завоевала золотые медали в командном турнире фигуристов на Играх-2022.
Ранее Олег Матыцин заявил, что спорт реально стал заложником политической ситуации.