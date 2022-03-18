Президент Татарстана наградил олимпийскую чемпионку Валиеву орденом республики «Дуслык»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил олимпийскую чемпионку 2022 года по фигурному катанию Камилу Валиеву орденом республики «Дуслык».

«Рустам Минниханов поддержал спортсменку, отметив, что на Олимпиаде в Пекине она продемонстрировала выдающееся мастерство и высокий уровень подготовки», — сообщает ТАСС.

По его словам, успехи 15-летней фигуристки из Казани служат отличным примером для начинающих спортсменов.

Минниханов 18 марта встретился с Валиевой и её мамой.

Валиева в составе сборной России завоевала золотые медали в командном турнире фигуристов на Играх-2022.

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