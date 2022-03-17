Матыцин: спорт реально стал заложником политической ситуации
- РИА Новости
«Изначально моё отношение к позиции МОК как минимум недоумение, как максимум — категорическое несогласие. Потому что спорт реально стал заложником политической ситуации», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».
Он отметил, что дискриминация в спорте недопустима. По мнению министра, рекомендации со стороны МОК нужно было обсудить в спортивном сообществе, а потом принимать решения.
28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины. Международный паралимпийский комитет 3 марта не допустил сборную России к зимним Играм 2022 года в Пекине.
Ранее Свищёв заявил, что клубы НХЛ не будут расторгать контракты с российскими хоккеистами.