Свищёв считает, что клубы НХЛ не будут расторгать контракты с российскими хоккеистами

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Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв прокомментировал ситуацию с российскими игроками в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Надеюсь на то, что эти провокации, которые регулярно возникают, не должны затронуть ребят, которые играют за океаном. Если будет какая-то опасность в любом виде спорта, государство должно обеспечить безопасность и защиту», — цитирует Свищёва Metaratings.

По его мнению, клубы НХЛ вряд ли пойдут на расторжение контрактов с российскими хоккеистами.

«НХЛ — это бизнес-структура, огромные деньги и экосистема. Нарушить её вряд ли кому-то будет позволено», — добавил он.

TSN со ссылкой на источники сообщил, что ряд российских игроков НХЛ задумались о получении убежища в США.

Ранее заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов прокомментировал выход российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на единоличное третье место в гонке снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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