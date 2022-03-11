TSN: ряд российских игроков НХЛ задумались о получении убежища в США

Российские игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дали понять, что, возможно, в ближайшее время попросят о получении убежища в странах Северной Америки.

Представители российских игроков ведут консультации с иммиграционными юристами по вопросу подачи заявления на убежище или вид на жительство в США или Канаде, сообщает TSN со ссылкой на источники.

«Представители команд обеспокоены и напуганы, что хоккеисты из России из-за санкций не смогут получить рабочие визы и будут вынуждены покинуть клубы», — пояснил юрист Джо Кирквуд.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов сообщил, что на российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина оказывается большое давление из-за сложной политической обстановки.

Овечкин, который планировал сменить фотографию с президентом России Владимиром Путиным на символ мира в своём Instagram, не стал этого делать.

Ранее лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки объяснил свою позицию по поводу участия сборной России в молодёжном чемпионате мира 2022 года в Канаде.