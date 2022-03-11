The New York Times: Овечкин оставит фото с Путиным в своём Instagram

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин планировал сменить фотографию с президентом России Владимиром Путиным на символ мира в своём Instagram.
The New York Times: Овечкин оставит фото с Путиным в своём Instagram
  • Gettyimages.ru

При этом, как сообщает The New York Times, нападающий «Кэпиталз» хотел сделать это ещё после пресс-конференции 25 февраля, но ему посоветовали оставить фотографию с Путиным.

Напомним, что Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. На счету хоккеиста — 766 голов. Первое место занимает Уэйн Гретцки (894), второе — Горди Хоу (801).

Ранее чешский крайний нападающий «Рытиржи Кладно» Яромир Ягр поздравил Овечкина с новым рекордом в НХЛ.

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