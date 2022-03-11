Гретцки объяснил, почему он против участия сборной России в МЧМ-2022 в Канаде

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Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки объяснил свою позицию по поводу участия сборной России в молодёжном чемпионате мира 2022 года в Канаде.
Гретцки объяснил, почему он против участия сборной России в МЧМ-2022 в Канаде
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«Я думаю, что есть здравый смысл в том, чтобы мы не участвовали в соревнованиях с Россией, учитывая количество украинцев в Канаде», — цитирует Гретцки The New York Times.

По словам хоккеиста, он не понимает, как надо приветствовать страну, которая сейчас находится в состоянии войны с Украиной.

Напомним, что в настоящее время в Канаде проживают около 1,4 млн человек украинского происхождения.

МЧМ-2022 из-за коронавируса был перенесён с зимы на лето. Турнир пройдёт с 8 по 14 августа в Канаде.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея объявила о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.

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