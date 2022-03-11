Гретцки объяснил, почему он против участия сборной России в МЧМ-2022 в Канаде
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«Я думаю, что есть здравый смысл в том, чтобы мы не участвовали в соревнованиях с Россией, учитывая количество украинцев в Канаде», — цитирует Гретцки The New York Times.
По словам хоккеиста, он не понимает, как надо приветствовать страну, которая сейчас находится в состоянии войны с Украиной.
Напомним, что в настоящее время в Канаде проживают около 1,4 млн человек украинского происхождения.
МЧМ-2022 из-за коронавируса был перенесён с зимы на лето. Турнир пройдёт с 8 по 14 августа в Канаде.
Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея объявила о лишении России права на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года.