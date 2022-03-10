Фетисов заявил, что давление на Овечкина делает хоккеиста ещё сильнее

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о давлении на российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Саша — сильный парень. Это его мобилизует ещё больше. Его все эти годы хотят остановить. Не хотят, чтобы он забивал. Мы видим, насколько это его закалило. Это неприятно, но он молодец», — цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне Овечкин повторил рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ среди европейских игроков. По этому показателю он сравнялся с чехом Яромиром Ягром с 766 голами. Оба хоккеиста занимают третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.

Ранее спортивный менеджер Дарья Шишканова не исключила, что Александр Овечкин может вернуться в Россию.