Фетисов заявил, что давление на Овечкина делает хоккеиста ещё сильнее
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«Саша — сильный парень. Это его мобилизует ещё больше. Его все эти годы хотят остановить. Не хотят, чтобы он забивал. Мы видим, насколько это его закалило. Это неприятно, но он молодец», — цитирует Фетисова «Спорт-экспресс».
В нынешнем сезоне Овечкин повторил рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ среди европейских игроков. По этому показателю он сравнялся с чехом Яромиром Ягром с 766 голами. Оба хоккеиста занимают третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.
Ранее спортивный менеджер Дарья Шишканова не исключила, что Александр Овечкин может вернуться в Россию.