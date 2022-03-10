Спортивный менеджер: мы должны быть готовы, что в США Овечкина попросят вернуться в Россию
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«Мы должны быть готовы, что в США Овечкина попросят вернуться в Россию. Думаю, решение будет принимать не клуб, а государство. Мы должны поддержать Александра», — сказала Шишканова «Матч ТВ».
На счету Овечкина — 766 голов в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с чехом Яромиром Ягром, который находится на третьем месте в списке лучших снайперов в истории. Также они теперь вместе являются лучшими европейскими снайперами в НХЛ.
Ранее WADA сообщило о переносе аудиторской проверки в отношении РУСАДА.