Спортивный менеджер: мы должны быть готовы, что в США Овечкина попросят вернуться в Россию

Короткая ссылка
Спортивный менеджер Дарья Шишканова не исключила, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может вернуться в Россию в связи с ситуацией в мире.
Спортивный менеджер: мы должны быть готовы, что в США Овечкина попросят вернуться в Россию
  • AP

«Мы должны быть готовы, что в США Овечкина попросят вернуться в Россию. Думаю, решение будет принимать не клуб, а государство. Мы должны поддержать Александра»,  — сказала Шишканова «Матч ТВ».

На счету Овечкина — 766 голов в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с чехом Яромиром Ягром, который находится на третьем месте в списке лучших снайперов в истории. Также они теперь вместе являются лучшими европейскими снайперами в НХЛ.

Ранее WADA сообщило о переносе аудиторской проверки в отношении РУСАДА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить