Спортивный менеджер: мы должны быть готовы, что в США Овечкина попросят вернуться в Россию

Спортивный менеджер Дарья Шишканова не исключила, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может вернуться в Россию в связи с ситуацией в мире.

«Мы должны быть готовы, что в США Овечкина попросят вернуться в Россию. Думаю, решение будет принимать не клуб, а государство. Мы должны поддержать Александра», — сказала Шишканова «Матч ТВ».

На счету Овечкина — 766 голов в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с чехом Яромиром Ягром, который находится на третьем месте в списке лучших снайперов в истории. Также они теперь вместе являются лучшими европейскими снайперами в НХЛ.

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