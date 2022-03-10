WADA сообщило о переносе аудиторской проверки в отношении РУСАДА

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило перенести аудиторскую проверку в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
WADA сообщило о переносе аудиторской проверки в отношении РУСАДА
  • Legion-Media

«Нам придётся подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация», — передаёт заявление пресс-службы WADA ТАСС.

Представители агентства планировали посетить Россию в марте. В настоящий момент РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Несмотря на это, WADA продолжит допинг-тестирование российских спортсменов. 

Напомним, что из-за ситуации на Украине многие международные федерации отстранили российских спортсменов от участия в соревнованиях под их эгидой по рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Медведев и Соболенко призвали всех к миру на фоне ситуации на Украине.

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