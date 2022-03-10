Медведев и Соболенко призвали всех к миру на фоне ситуации на Украине

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев призвал всех к миру на фоне военного конфликта между Россией и Украиной.

«Мой посыл всегда один и тот же: я хочу мира во всём мире. Думаю, каждый теннисист сказал бы то же самое», — цитирует Медведева Reuters.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко солидарна со своим коллегой из России.

«Меня очень это беспокоит. Но, к сожалению, я не контролирую это. Я лишь надеюсь на мир», — добавила теннисистка.

Напомним, что спортсмены в настоящий момент находятся в США, где готовятся принять участие в турнире в Индиан-Уэллсе. Соревнования пройдут с 10 по 20 марта. Призовой фонд — $8 584 055.

Ранее Медведев рассказал об ожиданиях от турнира в Индиан-Уэллсе.