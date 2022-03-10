Медведев рассказал об ожиданиях от турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Думаю, давление будет большим. Но в то же время велика и мотивация. Я сделаю всё, что от меня зависит. То же самое и на любом другом турнире, где хочется заработать как можно больше очков», — цитирует Медведева пресс-служба ATP.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 10 по 20 марта. Призовой фонд — $8 584 055. В составе России выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. Российские спортсмены начнут участие в турнире со второго круга.

Ранее Звонарёва проиграла в стартовом матче на турнире в Индиан-Уэллсе.