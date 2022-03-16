Фетисов: сложно что-то выражать Овечкину, кроме уважения

Заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов прокомментировал выход российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на единоличное третье место в гонке снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Рад за Сашу. Он большой молодец! Дай бог ему здоровья, сил, чтобы двигаться к первому месту. Человек знает, чего он хочет, стремится к этому. Кроме уважения, Овечкину даже сложно что-то говорить. Желаю ему дальнейших успехов!» — цитирует Фетисова «Чемпионат».

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3) россиянин достиг отметки в 767 результативных бросков. В списке лучших снайперов среди всех игроков в истории НХЛ впереди Овечкина находятся лишь два канадца: Горди Хоу (801 шайба) и Уэйн Гретцки (894).

Ранее чемпион мира в составе сборной России и экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал успех Овечкина в снайперской гонке в истории НХЛ.