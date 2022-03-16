Сушинский: Овечкин обгонит Гретцки и станет величайшим

Чемпион мира в составе сборной России и экс-президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал игру форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, обогнавшего Яромира Ягра в снайперской гонке в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Для Овечкина это не предел. Саша же Великий, а не Саша Третье Место. Будем ещё больше гордиться, когда станет первым. Я уверен, что он обгонит Гретцки и станет величайшим. Если, конечно, дадут», — цитирует Сушинского «Чемпионат».

Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3) и достиг отметки в 767 результативных бросков в НХЛ. По этому показателю он вышел на третье место. На первом располагается канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы, а на втором — его соотечественник Горди Хоу (801).

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал рекордный гол Овечкина среди европейцев в НХЛ.