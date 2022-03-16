Кузнецов высказался о рекордном голе Овечкина среди европейцев в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал очередное достижение своего партнёра по команде Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Кузнецов высказался о рекордном голе Овечкина среди европейцев в НХЛ
  • AP
  • © Julio Cortez

«Наконец-то я попал на историческую фотографию! Я ассистировал и в его 700-й шайбе, но он со мной тогда не сфотографировался. Сейчас мы сфотографировались», — цитирует Кузнецова пресс-служба «Кэпиталз».

При этом он признался, что даже не задумывается, с кем играет, так как в первую очередь Овечкин является для него другом, а в личном общении они не поднимают тему своих достижений на льду. Евгений также надеется, что их дружба продолжится и после завершения карьеры.

«Сейчас мы просто перевернули страницу и готовимся к следующему матчу. Сезон длинный, а карьера короткая, об этом даже не задумываешься», — добавил Кузнецов.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) россиянин достиг отметки в 767 результативных бросков в НХЛ. По этому показателю он обошёл Ягра (766), установил рекорд среди европейцев и вышел на третье место среди всех игроков НХЛ по голам.

Лучшим снайпером в истории НХЛ среди всех игроков является Уэйн Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

Ранее сообщалось, что Овечкин поблагодарил партнёров по «Вашингтону» после установления снайперского рекорда.

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