Овечкин поблагодарил партнёров по «Вашингтону» после установления снайперского рекорда

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил благодарность одноклубникам после своего рекордного гола среди европейцев в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Такое время года, непростое для всех нас. Потрясающую атмосферу для меня вы создали. Спасибо ребята, без всех вас, без всех прошлых тренеров и партнёров я бы не добился этого выдающегося достижения», — сказал Овечкин в раздевалке на видео, которое опубликовано в Twitter-аккаунте «Кэпиталз».

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) россиянин достиг отметки в 767 результативных бросков в НХЛ. По этому показателю он обошёл Ягра (766), установил рекорд среди европейцев и вышел на третье место среди всех игроков НХЛ по голам.

Ранее Овечкин высказался о том, что родные не смогли вживую увидеть его рекордный гол.