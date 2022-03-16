Овечкин — о рекордной шайбе: скверно, что мои дети, жена и родители этого не видели

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о том, что его родные не смогли вживую увидеть его рекордный гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин — о рекордной шайбе: скверно, что мои дети, жена и родители этого не видели
  • Gettyimages.ru
  • © Julio Cortez

«Круто обходить легенд. Это история, это останется навсегда. Надеюсь, кто-то побьёт мой рекорд. Всегда здорово, когда устанавливаешь достижение и ещё и матч выигрываешь. Скверно, что мои дети, жена и родители этого не видели, но они смотрят из дома. Они счастливы, и это самое главное», — цитирует Овечкина журналистка Саманта Пелл в Twitter

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) россиянин достиг отметки в 767 результативных бросков в НХЛ. По этому показателю он обошёл Ягра (766), установил рекорд среди европейцев и вышел на третье место среди всех игроков НХЛ по голам.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 34 голов.

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