Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о том, что его родные не смогли вживую увидеть его рекордный гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Круто обходить легенд. Это история, это останется навсегда. Надеюсь, кто-то побьёт мой рекорд. Всегда здорово, когда устанавливаешь достижение и ещё и матч выигрываешь. Скверно, что мои дети, жена и родители этого не видели, но они смотрят из дома. Они счастливы, и это самое главное», — цитирует Овечкина журналистка Саманта Пелл в Twitter.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) россиянин достиг отметки в 767 результативных бросков в НХЛ. По этому показателю он обошёл Ягра (766), установил рекорд среди европейцев и вышел на третье место среди всех игроков НХЛ по голам.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 34 голов.