Овечкин сократил отставание от Хоу в списке лучших снайперов НХЛ до 34 голов

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от легендарного канадца Горди Хоу по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (КХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) россиянин достиг отметки в 767 результативных бросков в НХЛ. По этому показателю он обошёл Ягра (766), установил рекорд среди европейцев и вышел на третье место среди всех игроков НХЛ по голам.

На втором месте располагается канадец Горди Хоу, на счету которого 801 шайба. Таким образом, Овечкин сократил отставание от него до 34 голов.

Ранее сообщалось, что Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ.