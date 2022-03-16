Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) россиянин достиг отметки в 767 результативных бросков в НХЛ. По этому показателю он обошёл Ягра (766), установил рекорд среди европейцев и вышел на третье место среди всех игроков НХЛ по голам.

Лучшим игроком дня стал голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Эрик Челльгрен, а второй звездой признан защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс.

Ранее чешский хоккеист Яромир Ягр поздравил Овечкина со снайперским рекордом среди европейцев в НХЛ.