Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ
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В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) россиянин достиг отметки в 767 результативных бросков в НХЛ. По этому показателю он обошёл Ягра (766), установил рекорд среди европейцев и вышел на третье место среди всех игроков НХЛ по голам.
Лучшим игроком дня стал голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Эрик Челльгрен, а второй звездой признан защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс.
Ранее чешский хоккеист Яромир Ягр поздравил Овечкина со снайперским рекордом среди европейцев в НХЛ.