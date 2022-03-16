Ягр поздравил Овечкина со снайперским рекордом среди европейцев в НХЛ

Легендарный чешский форвард Яромир Ягр отреагировал на снайперский рекорд среди европейцев в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Алекс, Великая Восьмёрка, поздравляю! Теперь ты стал лучшим европейским снайпером НХЛ, но продолжай забивать и дальше. Продолжай забивать, потому что я ещё не завершил карьеру и есть шанс, что я вернусь в НХЛ и начну погоню за тобой», — цитирует Ягра официальный сайт НХЛ.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) россиянин достиг отметки в 767 результативных бросков в НХЛ. По этому показателю он обошёл Ягра (766), установил рекорд среди европейцев и вышел на третье место среди всех игроков НХЛ по голам.

Лучшим снайпером в истории НХЛ среди всех игроков является Уэйн Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

Ранее Овечкин заявил, что счастлив установленному снайперскому рекорду среди европейцев в НХЛ.