Овечкин заявил, что счастлив установленному снайперскому рекорду среди европейцев в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после своего исторического достижения в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Это очень многое значит для клуба, болельщиков, моей семьи, которая смотрела в России. Я очень рад и счастлив. Приятно быть номером один за всё время среди игроков из Европы, первым русским», — приводит слова Овечкина журналист портала Ян Оланд в Twitter.

Россиянин также отметил, что особенно рад был забросить свою рекордную шайбу на домашней арене «Вашингтона». По его словам, он берёг гол именно для матча на «Кэпитал Уан-Арене».

«Это момент гордости для всех нас, и это здорово для хоккея, для фанатов. Счастлив быть в такой компании, играть за эту команду в такой лиге. Мы просто стараемся получать удовольствие, выигрывать матчи и наслаждаться этим», — подытожил форвард.

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) россиянин достиг отметки в 767 результативных бросков в НХЛ. По этому показателю он обошёл чеха Яромира Ягра (766).

Лучшим снайпером в истории НХЛ среди всех игроков является Уэйн Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

Ранее сообщалось, что Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.