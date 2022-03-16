Овечкин заявил, что счастлив установленному снайперскому рекорду среди европейцев в НХЛ
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«Это очень многое значит для клуба, болельщиков, моей семьи, которая смотрела в России. Я очень рад и счастлив. Приятно быть номером один за всё время среди игроков из Европы, первым русским», — приводит слова Овечкина журналист портала Ян Оланд в Twitter.
Россиянин также отметил, что особенно рад был забросить свою рекордную шайбу на домашней арене «Вашингтона». По его словам, он берёг гол именно для матча на «Кэпитал Уан-Арене».
«Это момент гордости для всех нас, и это здорово для хоккея, для фанатов. Счастлив быть в такой компании, играть за эту команду в такой лиге. Мы просто стараемся получать удовольствие, выигрывать матчи и наслаждаться этим», — подытожил форвард.
В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) россиянин достиг отметки в 767 результативных бросков в НХЛ. По этому показателю он обошёл чеха Яромира Ягра (766).
Лучшим снайпером в истории НХЛ среди всех игроков является Уэйн Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).
Ранее сообщалось, что Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.