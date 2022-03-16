Овечкин стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд среди европейцев по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Россиянин отметился голом в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 Б) и достиг отметки в 767 результативных бросков в НХЛ. По этому показателю он опередил чеха Яромира Ягра, на счету которого 766 шайб.

Таким образом, теперь в списке лучших снайперов среди всех игроков в истории НХЛ впереди Овечкина находятся лишь два канадца: Горди Хоу (801 шайба) и Уэйн Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что рекордный гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ.