Рекордный гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Рекордный гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
  • AP

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:3 (Б).

В основное время в составе «Кэпиталз» отличились Энтони Манта, Аксель Юнссон-Фьелльбю и россиянин Александр Овечкин. Гости ответили голами Брока Нельсона, Кайла Палмьери и Андерса Ли.

В серии буллитов победу одержали хозяева, а победный бросок нанёс Манта.

Ещё один российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи, а его партнёр по команде и соотечественник Дмитрий Орлов отметился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

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