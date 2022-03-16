Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

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Российский нападающий Александр Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом информирует РИА Новости.

После заброшенной против «Нью-Йорк Айлендерс» шайбы в активе Овечкина 767 результативных бросков в НХЛ.

По этому показателю Овечкин опередил чеха Яромира Ягра, который забросил 766 шайб.

Рекордсменом по голам среди всех игроков является канадец Уэйн Гретцки (894). На втором месте идёт его соотечественник Горди Хоу (801).

Ранее на домашней арене клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» установили счётчик голов российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина.

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