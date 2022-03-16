На арене «Вашингтона» установили счётчик заброшенных шайб Овечкина

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На домашней арене клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» установили счётчик голов российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина.

Об этом сообщает в Twitter журналист Том Гулитти, опубликовав фото счётчика на «Кэпитал Уан-Арене».

На данный момент в активе Овечкина 766 результативных бросков в НХЛ. По этому показателю он делит третье место в истории лиги с чехом Яромиром Ягром. При этом они являются самым результативными европейскими снайперами.

Рекордсменом по голам среди всех игроков является канадец Уэйн Гретцки (894). На втором месте идёт его соотечественник Горди Хоу (801).

Ранее сообщалось, что Ягр оригинально поздравил Овечкина с новым рекордом в НХЛ.

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