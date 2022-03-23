Сборную России отстранили от ЧМ по водным видам спорта в Будапеште

Международная федерация плавания (FINA) сообщила об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех турниров под её эгидой до конца 2022 года.

Об этом сообщает сайт федерации.

Изначально FINA допустила российских и белорусских спортсменов, но в нейтральном статусе. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Будапеште с 18 июня по 3 июля.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать к участию в соревнованиях атлетов из России и Белоруссии.

Ранее Рылов снялся с чемпионата мира в знак поддержки отстранённых россиян.