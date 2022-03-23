Сборную России отстранили от ЧМ по водным видам спорта в Будапеште
- © РИА Новости / Алексей Куденко / Михаил Корытов
Об этом сообщает сайт федерации.
Изначально FINA допустила российских и белорусских спортсменов, но в нейтральном статусе. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Будапеште с 18 июня по 3 июля.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным организациям не допускать к участию в соревнованиях атлетов из России и Белоруссии.
Ранее Рылов снялся с чемпионата мира в знак поддержки отстранённых россиян.