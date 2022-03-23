Рылов снялся с чемпионата мира в знак поддержки отстранённых россиян

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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов заявил, что не будет выступать на чемпионате мира в Будапеште в знак поддержки отстранённых россиян.
Рылов снялся с чемпионата мира в знак поддержки отстранённых россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Pennington

«В знак поддержки российских паралимпийцев, в знак поддержки всех российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований, я отказываюсь ехать на чемпионат мира 2022 года этим летом», — рассказал Рылов в своем Instagram-аккаунте.

Также Рылов считает, что спорт не может двигаться вперёд и развиваться без достойных конкурентов.

Напомним, что Международная федерация плавания (FINA) допустила российских спортсменов, но в нейтральном статусе. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Будапеште с 18 июня по 3 июля.

Ранее сообщалось, что Speedo разорвала контракт с пловцом Рыловым из-за его участия в митинге в «Лужниках».

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