Рылов снялся с чемпионата мира в знак поддержки отстранённых россиян
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«В знак поддержки российских паралимпийцев, в знак поддержки всех российских спортсменов, которых отстранили от международных соревнований, я отказываюсь ехать на чемпионат мира 2022 года этим летом», — рассказал Рылов в своем Instagram-аккаунте.
Также Рылов считает, что спорт не может двигаться вперёд и развиваться без достойных конкурентов.
Напомним, что Международная федерация плавания (FINA) допустила российских спортсменов, но в нейтральном статусе. Чемпионат мира по водным видам спорта пройдёт в Будапеште с 18 июня по 3 июля.
Ранее сообщалось, что Speedo разорвала контракт с пловцом Рыловым из-за его участия в митинге в «Лужниках».