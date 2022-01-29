Под другим флагом: 14 бывших российских фигуристов выступят на Олимпийских играх в Пекине

В заявку на зимние Олимпийские игры в Пекине вошли сразу 14 фигуристов, родившихся в России и представляющих другие страны. Из них будут полностью состоять сборные Грузии, Белоруссии и Азербайджана, а Морис Квителашвили и Владимир Литвинцев даже станут знаменосцами своих сборных на церемонии открытия. Также бывшие отечественные спортсмены выступят за Польшу, Чехию, Венгрию и Украину.

Анастасия Губанова (Грузия)

У уроженки Тольятти Анастасии Губановой была достаточно успешная юниорская карьера в России. В сезоне-2016/17 она выигрывала два этапа Гран-при в своём возрасте и стала серебряным призёром финального турнира вслед за Алиной Загитовой. Но произошло это до того, как в женском одиночном катании воцарился тренд на освоение элементов ультра-си.

Губанова его не подхватила и больше могла составить конкуренцию на национальном уровне. С оценками, редко превышающими 200 баллов, она не поднималась выше девятого места на чемпионатах России и едва могла мечтать о попадании на большие турниры. Серебро финала Кубка страны никак не влияло на её дальнейшие перспективы, так как следующий после этого сезон спортсменка полностью пропустила.

Всё изменилось прямо перед Олимпиадой. Губанову пригласили в сборную Грузии, у которой была возможность отправить одну одиночницу в Пекин. 19-летняя спортсменка успешно перезапустила карьеру и на первом же своём турнире Finlandia Trophy побила личный рекорд, набрав 203,91 балла. Губанова также выиграла «Золотой конёк Загреба» и выступила на чемпионате Европы, где заняла седьмое место. В Пекине она выступит не только в личных соревнованиях, где будет пытаться войти в топ-12, но и в командном турнире.

Елизавета Жук (Чехия)

Елизавета Жук родилась в Екатеринбурге, откуда уехала в детстве, чтобы серьёзно заниматься фигурным катанием. Она встала в пару с Егором Бритковым и пробовала с ним пробиться в юниорскую сборную России, но не получилось. Главным достижением дуэта стало серебро юниорского «Золотого конька Загреба», на котором они проиграли Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. После этого пара прекратила активные выступления и распалась.

Возможность возобновить карьеру представилась в 2019 году, когда новая партнёрша понадобилась опытному чеху Мартину Бидаржу, участвовавшему в Олимпиаде в Пхёнчхане. Жук перешла в его сборную и изменила фамилию на Жукову.

На последнем чемпионате мира пара заняла 15-е место и завоевала путёвку в Пекин, после чего её сразу включили в олимпийскую сборную. Жук и Бидаржа сложно назвать претендентами на медали — по личному рекорду они занимают предпоследнее место среди участников Олимпиады, опережая только украинцев Софию Голиченко и Артёма Даренского.

Мария Казакова и Георгий Ревия (Грузия)

Мария Казакова родилась в Москве, а её нынешний партнёр по танцам на льду Георгий Ревия — в подмосковном Одинцове. Они оба в юности недолго выступали за Россию, но сначала Ревия решил, что ему будет проще представлять историческую родину, а спустя год Казакова предложила соревноваться вместе и тоже сменила спортивное гражданство.

Новый грузинский дуэт оказался очень перспективным. Казакова и Ревия отлично выступали на юниорском уровне и в сезоне-2019/20 выиграли финал Гран-при в своём возрасте — из-за пандемии коронавируса они до сих пор остаются действующими победителями турнира. Следующий успех ждал пару на первенстве планеты среди юниоров. Танцоры заняли второе место и принесли Грузии первую медаль в истории этих соревнований.

На взрослом уровне паре уже откровенно не везло. Казакова и Ревия могли бы выступить и на этапах Гран-при, и на чемпионате мира, и на недавнем чемпионате Европы, но каждый раз были вынуждены сниматься. Тем не менее пара выступила на Nebelhorn Trophy и завоевала олимпийскую путёвку, так что в Пекин поедет.

Морис Квителашвили (Грузия)

Мориса Квителашвили можно назвать сильнейшим участником Олимпиады среди тех, кто в прошлом выступал за сборную России. До перехода в сборную Грузии в 2016 году он успел дважды выступить на этапах Гран-при, но каждый раз безуспешно. На чемпионатах страны уроженец Москвы не поднимался выше восьмого места, так что особых перспектив в России у него не было.

Со сменой гражданства Квителашвили сделал большой шаг вперёд. Порой ученик Этери Тутберидзе выступал так, что заставлял российских болельщиков сожалеть о потере такого одиночника. Самыми большими достижениями грузинского фигуриста стали бронза чемпионата Европы и победа на последнем этапе Гран-при в России. На том турнире Квителашвили установил личный рекорд, который, например, превышает официальные достижения Андрея Мозалёва и Евгения Семененко.

Олимпиада в Пекине станет уже второй для грузинского одиночника. Четыре года назад он занял только 24-е место, но теперь вправе рассчитывать как минимум на попадание в первую десятку. Кроме того, Квителашвили станет знаменосцем своей сборной на церемонии открытия.

Екатерина Куракова (Польша)

Екатерина Куракова родилась в Москве и тренировалась в школе ЦСКА под руководством Инны Гончаренко. Ещё в детстве она побеждала на детских турнирах в Европе и дважды выигрывала соревнования в польском Торуне. Там вовремя обратили внимание на перспективную юниорку и сразу предложили ей сменить гражданство. Словно предчувствуя, с какой конкуренцией придётся сталкиваться в России, Куракова дала согласие.

После перехода в новую сборную Куракова даже смогла потренироваться в группе Брайана Орсера, что дало заметный толчок её карьере. В текущем сезоне вложения в фигуристку оправдались — она принесла Польше первую за 12 лет олимпийскую путёвку в женском катании. Кроме того, она заняла пятое место на чемпионате Европы. У Кураковой нет в арсенале элементов ультра-си, но среди тех, кто не практикует четверные прыжки или тройной аксель, она вправе считаться одной из лучший фигуристок.

Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Владимир Литвинцев делал первые шаги в фигурном катании в Москве после переезда с семьёй из Ухты, где он занимался у одного тренера с Дмитрием Алиевым. Ещё до того, как молодой фигурист стал выступать на международном уровне, ему поступило предложение от Азербайджана.

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Не став пробовать себя в российской сборной, Литвинцев сразу откликнулся на него. Стоит отметить, что за Азербайджан практически никогда не выступают свои собственные фигуристы, а на Олимпийских играх страну всегда представляли либо россияне, либо американка Кристин Фрейзер.

Литвинцев пока так и не добился заметных успехов хотя бы на фоне бывших соотечественников. Однако при этом у него был шанс выступать на чемпионатах мира и Европы, а заодно он отобрался на Олимпиаду в Пекине, где станет знаменосцем на церемонии открытия. Кроме Литвинцева, Азербайджан представит только ещё одна фигуристка — Екатерина Рябова. В других видах спорта страна квалификацию не прошла.

Константин Милюков (Белоруссия)

Константин Милюков начал заниматься фигурным катанием в Казани, чтобы научиться уверенно стоять на коньках для игры в хоккей, и в итоге так и остался в этом виде спорта. Больших успехов он не добивался и даже в чемпионатах России участвовал только тогда, когда на них разыгрывались путёвки на Олимпиаду.

Единственный раз Милюков обратил на себя внимание болельщиков в 2018 году, когда занял третье место в короткой программе на первенстве страны, но всё равно остался без медали. Отметили прогресс и в Белоруссии, куда позвали вскоре после выступления. Милюкову обеспечили условия для тренировок в Минске, благодаря чему он наконец-то проник на международные турниры. 27-летний фигурист стал идти по нарастающей и добился желанной цели — с четвёртой попытки всё-таки отобрался на Олимпийские игры.

Екатерина Рябова (Азербайджан)

История Екатерины Рябовой очень похожа на то, как начиналась карьера у Литвинцева. Она бы могла представлять Россию, занимаясь в академии Евгения Плющенко, но достаточно рано её позвали в сборную Азербайджана. Это позволило ей сразу избежать проблем с отбором на международные старты, с которыми сталкиваются многие российские девушки.

А достаточно частая спортивная практика позволила Рябовой стать одной из самых заметных фигуристок — по крайней мере в Европе. Дважды на первенстве континента она занимала шестое место, а на чемпионате мира её лучшим результатом была 12-я строчка. За свою карьеру Рябова пока не набирала больше 200 баллов, что является главным ориентиром для одиночниц, но такой шанс у неё будет на следующем старте — в Пекине.

Карина Сафина и Лука Берулава (Грузия)

В Перми живёт и тренируется пара челябинки Карины Сафиной и москвича Луки Берулавы, но представляют они не Россию, а Грузию. Берулава с самого начала карьеры решил, что будет выступать за родину своих родителей, и даже успел представить страну на юношеских Олимпийских играх, где вместе с Алиной Бутаевой завоевал бронзу и стал чемпионом командного турнира.

Но дальше пути пары разошлись, а новой партнёршей для Берулавы стала Сафина. Нынешний сезон грузинский дуэт начал с выступления на юниорском Гран-при, но затем заявился на взрослый Nebelhorn Trophy и сразу же завоевал путёвку на Олимпиаду. Их достаточно неожиданный успех позволил Грузии попасть на командный турнир. Правда, на нём сборная будет представлена только фигуристами, которые родились и занимаются фигурным катанием в России.

Есть у Сафиной и Берулавы ещё одно достижение. На последнем чемпионате Европы они заняли четвёртое место, что для юниорской пары может считаться успехом, ведь они обошли всех соперников, кроме недавних соотечественников.

Виктория Сафонова (Белоруссия)

Вместе с Милюковым в сборную Белоруссии в текущем олимпийском цикле перешли также пара Виктория Яценко — Даниил Паркман и одиночница Виктория Сафонова. У дуэта новый этап карьеры не задался, а Сафонова раскрылась, освободившись от давящей на неё конкуренции.

Как и многие другие бывшие россиянки, уроженка Москвы активно выступает на международных турнирах и добивается переменных успехов. В частности, она завоевала олимпийскую путёвку на Nebelhorn Trophy, чего не смогла сделать сразу на чемпионате мира из-за коронавируса. За этим последовали две победы Сафоновой на турнире Ice Star и мемориале Дениса Тена.

У 18-летней фигуристки были попытки исполнить тройной аксель на тренировках, но этот элемент так и не вошёл в её арсенал. Без него Сафонова пока так и остаётся в когорте спортсменок, которые на большие успехи рассчитывать не могут, что подтверждает её девятое место на последнем чемпионате Европы.

Анастасия Шаботова (Украина)

В мире фигурного катания Анастасия Шаботова известна прежде всего своими громкими заявлениями о том, что на катке «Хрустальный» в Москве используют допинг. 13-летняя фигуристка стала героиней крупного скандала в январе 2019 года и вскоре отказалась от своих слов, а спустя несколько месяцев сменила спортивное гражданство с российского на украинское.

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В новой сборной Шаботовой всё-таки удалось перезапустить так неудачно стартовавшую карьеру. Ещё в октябре 2020 года она снова приковала к себе внимание, но уже по более приятному поводу — она исполнила тройной аксель, став 12-й фигуристкой в истории, кто сделал это на официальном международном турнире. Шаботова в погоне за прыжком даже обогнала Камилу Валиеву.

В силу своего юного возраста Шаботова пока даже с элементом ультра-си не составляет конкуренции российским фигуристкам, но у неё будет возможность набраться опыта на Олимпиаде в Пекине, где её также ждёт командный турнир. Пожалуй, из всех бывших россиянок её можно назвать самой перспективной, по крайней мере в плане технической подготовки.

Юлия Щетинина (Венгрия)

В отличие от всех вышеперечисленных фигуристок Юлию Щетинину нельзя назвать продуктом российской школы. В детстве она переехала с семьёй из Нижнего Новгорода в Швейцарию и только там стала заниматься фигурным катанием. Она начинала как одиночница, а затем объединилась в пару с Ноа Шерером. Вместе они выступали на чемпионатах мира и Европы, но были далеки от медалей и разошлись спустя два года.

Пробовала Щетинина выступать и с другим бывшим россиянином Михаилом Акуловым, но и их хватило только на два сезона. Нынешним партнёром спортсменки является венгр Марк Мадьяр, у которого до Щетининой было пять разных напарниц. Ради выступления с ним фигуристка даже сменила спортивное гражданство и стала представлять новую страну.

Это решение себя оправдало. Их пару можно назвать достаточно стабильной. Вместе они катаются уже третий сезон и смогут наконец-то выступить на Олимпийских играх в Пекине, чего венгерские пары не добивались с 1956 года.