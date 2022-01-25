Версия — коронавирус: Семененко заменит заболевшего Коляду на Олимпийских играх в Пекине

Михаил Коляда не сможет принять участие в пекинской Олимпиаде из-за положительного теста на коронавирус. Российский фигурист несколько дней назад почувствовал себя неважно и перестал тренироваться, а перед вылетом на сбор в Красноярск сдал положительный ПЦР-тест. Вместо него в одиночном турнире Россию представит Евгений Семененко, уступивший место в национальной команде по итогам чемпионата Европы Андрею Мозалёву.

Во вторник, 25 января, стало известно, что трёхкратный чемпион России Михаил Коляда пропустит Олимпийские игры в Пекине. Причиной такого решения Федерации фигурного катания на коньках России стал положительный тест спортсмена на COVID-19, который Михаил сдал за несколько часов до вылета на заключительный предолимпийский сбор в Красноярск. Место подопечного Алексея Мишина занял другой его ученик — Евгений Семененко.

В числе доброго десятка комментариев на тему отстранения Коляды от участия в Играх наиболее странно прозвучали слова самого наставника.

«Прерогатива и право объявления состава олимпийской сборной принадлежит федерации и Олимпийскому комитету России. Это всё, что я могу сказать», — сказал Мишин.

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Подобные расплывчатые формулировки как правило сразу порождают множество домыслов, главный из которых — а был ли в действительности у Коляды положительный тест на COVID-19? И если да, то когда именно он случился? И был ли шанс у фигуриста всё-таки сохранить олимпийскую вакансию, если последующие тесты окажутся отрицательными?

Формально такой шанс был. В правилах китайской стороны на этот счёт чётко сказано: человек, переболевший коронавирусом, должен предоставить два отрицательных теста, сделанных не менее чем за восемь дней до предполагаемого вылета в Пекин. Иначе говоря, если допустить, что роковой тест Михаила был ложно-положительным и не подтвердился, фигурист теоретически имел шанс попасть на Игры до 8 февраля — в этот день мужчины выступят в короткой программе индивидуального турнира.

Но подобная схема сильно усложнила бы для российской сборной командный расклад, да и вообще весь заключительный этап подготовки.

По информации RT, оказавшийся положительным тест был сделан в Санкт-Петербурге, и для того, чтобы его пересдать, уже просто не оставалось времени: заявочный дедлайн наступал через считанные часы, часть из которых съедала разница во времени между Питером и Пекином. Везти Коляду вместе с другими фигуристками в Красноярск было бы нарушением всех существующих правил и к тому же большим риском. Отсрочить замену спортсмена на запасного (в данном случае — на Евгения Семененко) тоже не позволяли сроки. И это, опять же, было бы неоправданным риском: что если последующие тесты Коляды тоже покажут «плюс»? Остаться на Играх с двумя спортсменами, вместо трёх?

Важно другое, Коляда в нынешнем сезоне не является лидером сборной, ради которого можно было бы пойти на какие-то исключения из общих правил. В своём нынешнем состоянии он, скорее, кот в мешке. Причина снятия фигуриста с чемпионата Европы так и осталась неочевидной: то ли действительно была травма, то ли Михаил просто не успевал подготовиться и посчитал за лучшее этот старт пропустить.

На декабрьском чемпионате страны, напомним, Коляда провалил короткую программу, заняв пятое место. Произвольную он выиграл, но преимущество над Андреем Мозалёвым и Марком Кондратюком получилось в этом прокате совсем небольшим. Насколько эффективными были январские тренировки Коляды, история умалчивает, но можно предположить, что не слишком: после наступления Нового года фигурист (по словам тренера) не катался из-за травмы, потом Мишин на неделю уезжал в Таллин, после (опять же, по словам специалиста) наступило недомогание, завершившееся позитивной пробой. Соответственно, на данный момент вообще нет никаких предпосылок к тому, чтобы считать Коляду более ценной единицей, нежели Кондратюк, Мозалёв или Семененко.

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И получается, что отстранение Михаила от главного старта сезона если и драма, то только для него самого. Спорт в этом плане достаточно жёсток: для спортивного руководства страны и для всех потенциальных участников командного турнира фигуристов важно, чтобы турнир состоялся и результат в нём оказался максимально высоким. Кто именно будет этот результат добывать — вопрос совершенно второстепенный.

Более того, теперь выбор гораздо проще. Всё-таки в пользу включения в число участников командного турнира Коляды, если бы он поехал в Пекин даже не в самой лучшей форме, говорило немало факторов: спортсмен наиболее опытен, в его карьере было достаточно много подиумов крупных соревнований, Михаила, к тому же, традиционно любят судьи, что в совокупности в определённом смысле являлось бы гарантией высокой второй оценки. Плюс присутствие Коляды в команднике могло бы стать неким реверансом по отношению к его тренеру. Всё перечисленное редко озвучивается официально, но столь же редко не принимается в расчёт. Сейчас же тема закрыта. Судя по всему, окончательно и бесповоротно.

Потеря ли это для мирового фигурного катания? Безусловно. Михаил — фигурист от Бога, у него множество поклонников по всему миру, а две олимпийские программы настолько удачны, что могли бы стать украшением турнира в Пекине даже в том случае, если бы Коляда остался за пределами медальной тройки. Но отчаиваться по этому поводу не стоит хотя бы потому, что впереди — мартовский чемпионат мира. И если олимпийские шансы трёхкратного чемпиона России не казались в этом сезоне слишком высокими, на мировом первенстве в Монпелье вполне может статься, что Коляда окажется фаворитом. Это ли не цель, к которой стоит стремиться?