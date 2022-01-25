Тарасова прокомментировала отсутствие Коляды в составе на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отсутствии Михаила Коляды в составе сборной России на Олимпийские игры в Пекине.

«Очень жаль, что Коляда не попал в окончательный состав на Олимпийские игры. Миша попадал на Олимпиаду, но здоровье ему помешало. Так бывает, это спорт. Будем болеть за Семененко», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Коляда завоевал серебро на чемпионате страны в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы. 25 января было объявлено, что его на Играх заменит Евгений Семененко. Позже в ФФККР добавили, что Коляда не попал в состав из-за положительного теста на коронавирус.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее тренер Алексей Мишин отреагировал на замену Коляды на Семененко на ОИ-2022.