Мишин отреагировал на замену Коляды на Семененко на ОИ-2022
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«Прерогатива и право объявления состава олимпийской сборной принадлежит федерации и Олимпийскому комитету России. Это всё, что я могу сказать», — цитирует Мишина «Спорт-Экспресс».
Коляда завоевал серебро на чемпионате страны в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что Коляда пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус.