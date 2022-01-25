Мишин отреагировал на замену Коляды на Семененко на ОИ-2022

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Алексей Мишин, тренер российского фигуриста Михаила Коляды, высказался о замене своего ученика на другого своего подопечного — Евгения Семененко — на Олимпиаде в Пекине.
Мишин отреагировал на замену Коляды на Семененко на ОИ-2022
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«Прерогатива и право объявления состава олимпийской сборной принадлежит федерации и Олимпийскому комитету России. Это всё, что я могу сказать», — цитирует Мишина «Спорт-Экспресс».

Коляда завоевал серебро на чемпионате страны в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы. 

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Коляда пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус.

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