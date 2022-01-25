Коляда пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус

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Российский фигурист Михаил Коляда не сможет принять участия в Олимпийских играх в Пекине из-за положительного теста на коронавирус.
Коляда пропустит Олимпиаду из-за положительного теста на коронавирус
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), 26-летний спортсмен сдал положительный ПЦР-тест перед вылетом на сбор в Красноярск.

Отмечается, что Коляда несколько дней назад почувствовал себя неважно. При этом всё это время он не тренировался и не катался вместе со своей группой.

Коляда завоевал серебро на чемпионате страны в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы. 

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Евгений Семененко заменил Коляду в сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022.

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