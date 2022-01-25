Семененко заменил Коляду в сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022

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Фигурист Евгений Семененко заменил Михаила Коляду в составе сборной России на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Семененко заменил Коляду в сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщается на сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

Таким образом, в мужском одиночном катании от России выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Семененко.

Коляда завоевал серебро на чемпионате страны в декабре, но снялся с январского чемпионата Европы из-за травмы. 

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее глава ФФККР выразил сомнение, что кому-то из фигуристов доверят роль знаменосца на открытии ОИ.

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