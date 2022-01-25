Глава ФФККР сомневается, что кому-то из фигуристов доверят роль знаменосца на открытии ОИ

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что фигуристы вряд ли будут нести флаг Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии открытия Игр-2022 в Пекине.
Глава ФФККР сомневается, что кому-то из фигуристов доверят роль знаменосца на открытии ОИ
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Может ли кто-то из фигуристов сборной России нести флаг ОКР на открытии Игр? Честно говоря, я думаю, что так не получится — у нас всё усложняет командный турнир, который начинается уже 4 февраля, в день открытия Олимпиады. Потому я сомневаюсь, что это возможно, к сожалению», — цитирует Горшкова Sport24.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Гербольдт не включила Трусову в состав на командный турнир на ОИ-2022.

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