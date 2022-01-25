Глава ФФККР сомневается, что кому-то из фигуристов доверят роль знаменосца на открытии ОИ

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что фигуристы вряд ли будут нести флаг Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии открытия Игр-2022 в Пекине.

«Может ли кто-то из фигуристов сборной России нести флаг ОКР на открытии Игр? Честно говоря, я думаю, что так не получится — у нас всё усложняет командный турнир, который начинается уже 4 февраля, в день открытия Олимпиады. Потому я сомневаюсь, что это возможно, к сожалению», — цитирует Горшкова Sport24.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Гербольдт не включила Трусову в состав на командный турнир на ОИ-2022.