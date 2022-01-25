Гербольдт не включила Трусову в состав на командный турнир на ОИ-2022

Российский тренер Катарина Гербольдт рассказала, кого хочет видеть в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

«Мне кажется, будут усиливать, поэтому однозначно поставят Камилу. Думаю, что сейчас будут внимательно наблюдать за тренировками и из этого сделают выводы, кто стабильнее. Думаю, что будет Щербакова», — цитирует Гербольдт «Спорт день за днём».

Она также добавила, что женское катание для России — стопроцентный вид, в котором команда не должна «просесть».

Напомним, что в составе женской сборной России на турнире выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Все трое являются призёрами чемпионата России и Европы.

Ранее Трусова не стала отвечать, будет ли усложнять программу на ОИ в Пекине.