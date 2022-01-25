Гербольдт не включила Трусову в состав на командный турнир на ОИ-2022

Короткая ссылка
Российский тренер Катарина Гербольдт рассказала, кого хочет видеть в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

«Мне кажется, будут усиливать, поэтому однозначно поставят Камилу. Думаю, что сейчас будут внимательно наблюдать за тренировками и из этого сделают выводы, кто стабильнее. Думаю, что будет Щербакова», — цитирует Гербольдт «Спорт день за днём».

Она также добавила, что женское катание для России — стопроцентный вид, в котором команда не должна «просесть».

Напомним, что в составе женской сборной России на турнире выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Все трое являются призёрами чемпионата России и Европы.

Ранее Трусова не стала отвечать, будет ли усложнять программу на ОИ в Пекине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить