Попова: не думаю, что замена Коляды на Семененко сильно повлияет на сборную на ОИ

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Чемпионка Универсиады 2019 года в танцах на льду Бетина Попова отреагировала на замену Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России на Олимпийские игры в Пекине.
Попова: не думаю, что замена Коляды на Семененко сильно повлияет на сборную на ОИ
  • AP

«Я не думаю, что это замена как-то сильно повлияет на нашу команду на Олимпийских играх в Пекине. Ничего страшного. Если говорить о результате, не думаю, что это какая-то критичная потеря. У нас все спортсмены очень сильные», — сказала Попова RT.

Она также затрудняется сказать, кто из этих фигуристов сильнее на данный момент.

«У Миши была травма, и неизвестно, в каком именно состоянии он сейчас находится. На это нужно смотреть чётко в моменте, по обстоятельствам. Сейчас они таковы. Повлияет ли это на командный турнир? Кто бы знал! Пока состав на него — самая большая загадка российского фигурного катания», — добавила Попова.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отсутствие Коляды в составе на Олимпиаду.

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