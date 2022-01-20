По спортивному принципу: Мозалёв заменил Семененко в сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) определилась с составом национальной команды на Олимпийские игры. Единственное изменение по сравнению с предварительной заявкой произошло у мужчин. Вместо Евгения Семененко в Пекин отправится Андрей Мозалёв. Воспитанник Кирилла Давыденко превзошёл своего коллегу на чемпионате Европы и заслужил место в сборной, считают эксперты. По мнению Елены Вайцеховской, рокировка вполне оправданна и в этот раз всё решил спортивный принцип.

ФФККР объявила состав на предстоящие Олимпийские игры. Больших изменений в нём по сравнению с предварительной заявкой нет. Результаты чемпионата Европы повлияли лишь на тройку в мужском одиночном катании. Вместо Евгения Семененко в Пекин вместе с Михаилом Колядой и Марком Кондратюком полетит Андрей Мозалёв.

Впрочем, такое решение кажется закономерным. В отсутствие воспитанника Алексея Мишина, который пропускал первенство из-за травмы, оба спортсмена имели возможность выступить в Таллине и в очном противостоянии определить сильнейшего. Чуть лучше выглядел ученик Кирилла Давыденко, чья суммарная оценка оказалась выше на 5,69 балла.

По мнению обозревателя RT Елены Вайцеховской, третий номер в сборной — это аванс. И вполне логично, что в этот раз его получил Мозалёв.

«Для Семененко точно таким авансом был прошлогодний чемпионат мира. Тогда казалось, что Евгений не просто использовал в Стокгольме полученный шанс, но теперь уж точно закрепится в сборной на годы вперёд. Но получилось, что двумя выступлениями подряд его выбил из обоймы Мозалёв. И если брать за основу чисто спортивный принцип, здесь вообще не должно быть никаких обсуждений», — отметила олимпийская чемпионка.

По её словам, формулировка «на усмотрение федерации», которую часто употребляют применительно к третьим вакансиям на крупных турнирах, должна иметь место только в одном случае: если по каким-то причинам под форс-мажорные обстоятельства угодил признанный лидер. В качестве примера Вайцеховская привела Синицину и Кацалапова, снявшихся в Санкт-Петербурге с произвольного танца из-за травмы, и Евгению Медведеву на ЧР-2017. По мнению журналиста, во всех остальных случаях пересмотр позиций оборачивается только тем, что федерация начинает терять доверие тех, кто работает на результат.

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«Важно ли это для олимпийской команды? С точки зрения общего результата, думаю, нет: когда дело доходит до соперничества за медали, о третьих номерах обычно мало кто вспоминает в принципе. Но я бы сказала, что шанс поехать с учеником в Пекин важен прежде всего для Кирилла Давыденко: для молодого тренера олимпийский опыт неоценим даже в том случае, когда спортсмен проигрывает», — добавила Вайцеховская.

Как признался сам Давыденко, он волновался в ожидании объявления состава.

«Конечно, очень радостно было встретить новость о включении Мозалёва в основной состав на Олимпиаду. Ожидание после чемпионата Европы было волнительным. И для меня как для тренера большая честь, что нам оказали такое доверие. Постараемся подготовиться так, чтобы его оправдать, чтобы не подвести команду», — сказал специалист ТАСС.

По мнению заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, замена абсолютно справедлива с учётом результатов фигуристов. Также она добавила, что не ждёт от мужчин высоких результатов на Олимпиаде. «Если попадут в пятёрку лучших, то уже будут молодцы», — отметила специалист в интервью РИА Новости.

Согласен со своим бывшим наставником и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Как отметил комментатор, состав не стал для него неожиданным.

«Если Семененко вырвал себе путёвку на мировое первенство в прошлом сезоне, то Мозалёв благодаря успешному катанию на чемпионатах России и Европы, где обошёл Семененко, в этом сезоне добился права выступить на Олимпиаде. Так что в целом всё действительно логично, но куда больше меня (да и всех, наверное) интересует выбор в командный турнир, причём в каждом из видов. И особенно у мужчин, поскольку шансы на медаль в индивидуальном турнире, объективно говоря, ничтожно малы», — считает Ягудин.

В женском одиночном катании выступят триумфаторы чемпионата Европы Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Именно в таком порядке спортсменки стояли и на пьедестале почёта в Таллине. По мнению хореографа Ильи Авербуха, у девушек также всё решил спортивный принцип.

«Щербакова была третьей на чемпионате России и затем блестяще выступила на чемпионате Европы. Она заняла второе место. Поэтому по Анне вопросов никаких не может быть. Всё абсолютно справедливо», — приводит слова специалиста News.ru.

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В свою очередь, Тарасова призналась, что её расстроило отсутствие в списке Елизаветы Туктамышевой. Однако данное решение было закономерным. «Едут сильнейшие. Мне очень обидно, что в составе нет Лизы. Но с этим поделать ничего нельзя», — сказала тренер.

Чемпионка мира Мария Бутырская отметила, что имело смысл отправить на чемпионат Европы Щербакову и Туктамышеву. Тогда можно было бы посмотреть, кто из них сильнее, как это получилось в случае с одиночниками.

«Там бы была борьба между ними за место в сборной. Но этого изначально не сделали, поэтому вопросов быть не должно. Аня в произвольной программе доказала, что достойна Олимпиады. После такого проката ни один человек не может попрекать её и говорить, что она занимает не своё место», — приводит Sport24 слова Бутырской.

В танцах на льду в Пекин также отправится тройка, выступавшая в Таллине. Позиции дуэтов Виктория Синицина — Никита Кацалапов и Александра Степанова — Иван Букин сомнений не вызывали. Большой вопрос, какой результат смогут показать дебютанты Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые на чемпионате Европы стали седьмыми. Однако по мнению призёра Олимпийских игр Александра Энберта, на первенстве страны они смотрелись неплохо.

«Понятно, что были ещё претенденты. Для меня как для обычного зрителя они выглядели действительно хорошо. Это третье место очень логично», — сказал бывший спортсмен в интервью «Чемпионату».

В спортивных парах Россию на Олимпийских играх будут представлять Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. На чемпионате Европы все три дуэта завоевали медали, а в списке лучших результатов сезона в мире входят в топ-4.