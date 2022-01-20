Авербух: о замене Щербаковой на Туктамышеву не может быть и речи

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Серебряный призёр Олимпиады-2002 и известный хореограф Илья Авербух отреагировал на то, что в основной состав олимпийской сборной России вошла Анна Щербакова, а не Елизавета Туктамышева.
Авербух: о замене Щербаковой на Туктамышеву не может быть и речи
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«Что касается возможной замены Щербаковой на Лизу Туктамышеву, то после чемпионата Европы об этом и речи быть не могло, тут даже говорить не о чем», — цитирует Авербуха Sport24.

По мнению хореографа, Анна Щербакова доказала всё своей великолепной произвольной программой на чемпионате Европы.

Напомним, что в состав сборной России в женском одиночном катании вошли Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева — запасная.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка дисквалифицирована на два года за допинг.

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