Российская фигуристка дисквалифицирована на два года за допинг

Российская фигуристка Валерия Старыгина, выступающая в танцах на льду, получила двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Фигуристка нарушила пункт 2.2 Общероссийских антидопинговых правил («Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода»). Срок её дисквалификации составит два года.

26-летняя Старыгина выступает в паре с Иваном Волобуевым.

Ранее Тарасова отреагировала на то, что в основной состав олимпийской сборной России вошла Анна Щербакова, а не Елизавета Туктамышева.