Российская фигуристка дисквалифицирована на два года за допинг

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Российская фигуристка Валерия Старыгина, выступающая в танцах на льду, получила двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Российская фигуристка дисквалифицирована на два года за допинг
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Фигуристка нарушила пункт 2.2 Общероссийских антидопинговых правил («Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода»). Срок её дисквалификации составит два года.

26-летняя Старыгина выступает в паре с Иваном Волобуевым.

Ранее Тарасова отреагировала на то, что в основной состав олимпийской сборной России вошла Анна Щербакова, а не Елизавета Туктамышева.

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