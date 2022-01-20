Российская фигуристка дисквалифицирована на два года за допинг
- © Валерий Мельников
- РИА Новости
Фигуристка нарушила пункт 2.2 Общероссийских антидопинговых правил («Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода»). Срок её дисквалификации составит два года.
26-летняя Старыгина выступает в паре с Иваном Волобуевым.
Ранее Тарасова отреагировала на то, что в основной состав олимпийской сборной России вошла Анна Щербакова, а не Елизавета Туктамышева.