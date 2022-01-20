Тарасова: правильно, что выбрали Щербакову, а не Туктамышеву
- Gettyimages.ru
«Щербакова заслуженно заняла место в составе олимпийской сборной. Правильно, что выбрали её, а не Туктамышеву», — цитирует Тарасову Sport24.
Она отметила, что в Олимпийских играх должны участвовать сильнейшие спортсмены, несмотря на то что кому-то может быть обидно.
Напомним, что в состав сборной России в женском одиночном катании вошли Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева — запасная.
Ранее в «Самбо-70» прокомментировали состав олимпийской сборной России по фигурному катанию.