Тарасова: правильно, что выбрали Щербакову, а не Туктамышеву

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на то, что в основной состав олимпийской сборной России вошла Анна Щербакова, а не Елизавета Туктамышева.

«Щербакова заслуженно заняла место в составе олимпийской сборной. Правильно, что выбрали её, а не Туктамышеву», — цитирует Тарасову Sport24.

Она отметила, что в Олимпийских играх должны участвовать сильнейшие спортсмены, несмотря на то что кому-то может быть обидно.

Напомним, что в состав сборной России в женском одиночном катании вошли Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова. Елизавета Туктамышева — запасная.

Ранее в «Самбо-70» прокомментировали состав олимпийской сборной России по фигурному катанию.